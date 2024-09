Rallin MM-sarjan kärkimieheltä poikkeuksellinen purkaus: "Tämä todistaa, minkä verran he välittävät meistä"

– Tosi paljon on kaikenlaisia asioita kuultu Hyundaista. He ovat miettineet radalle menoa (WEC-sarja) ja että he voisivat ajaa jatkossa yksityistallina. Tärkein asia olisi, että he jatkaisivat. Jos tästä yksi putoaa, se on paha menetys, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kommentoi STT:lle.