Sebastian Ahon liito jatkuu huimana – Carolina laittoi hyrskyn myrskyn

1+1 tehopisteen iltaa viettänyt Aho on nyt iskenyt vähintään yhden pinnan kauden jokaisessa ottelussa: seitsemän pelin jälkeen suomalaisen tilillä komeilevat paunat 5+5=10. Ahon hallussa oleva seuraennätys on 12 ottelun pisteputki kauden alussa syksyllä 2018.

Carolina on voittanut sesongin kaikki seitsemän otteluaan. Tappioitta on pelannut sen lisäksi vain Florida Panthers, jolla on kahdeksan voittoa kahdeksasta pelistä.