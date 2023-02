Sebastian Aho nakutti 50 pistettä täyteen NHL:ssä – suomalaispörssissä ääritasaista Mikko Rantasen takana

Suomalaishyökkääjä iski kiekon verkkoon toisen erän lopulla aivan maalin lähietäisyydeltä. Ahon maalivire on ollut väkevää etenkin vuodenvaihteen jälkeen. Osuma oli vuonna 2023 jo neljästoista.

Aho sai täyteen 50 tehopistettä. Hän on nakuttanut 49 otteluun nyt 25 maalia ja saman määrän syöttöjä. Suomalaispelaajien pistepörssissä Aho on toisena, edellään vain Mikko Rantanen (36+30=66). Myös Roope Hintz ja Aleksander Barkov ovat iskeneet tällä sesongilla 50 pistettä, mutta kaksikolla on vähemmän maaleja kuin Aholla.