NHL:ssä pelaavan Anaheim Ducksin suomalaistähti Mikael Granlund on palannut joukkueensa harjoitusvahvuuteen.

Granlund loukkaantui 26. lokakuuta Tampa Bay Lightningia vastaan pelattavassa ottelussa.

Nyt Granlundista on saatu kuitenkin ilahduttava päivitys. 33-vuotias taituri palasi torstaina joukkueensa harjoitusvahvuuteen. Granlund viiletti aamutreeneissä samassa ketjussa Ryan Stromen ja Frank Vatranon kanssa.

Ensimmäistä kauttaan Anaheim auringon alla pelaava Granlund on pelannut tällä kaudella kahdeksan ottelua tehden kahdeksan (2+6) tehopistettä.

Anaheim on tällä hetkellä läntisessä konferenssissa toisena. Anaheim jatkaa kauttaan jo tulevana yönä Suomen aikaa, kun se kohtaa Detroit Red Wingsin.