Florida tyrmäsi Carolinan – Aleksander Barkov niittasi historiallisen maalin

Florida Panthers meni NHL:n itäisen konferenssin finaaleissa 2–0-johtoon voitettuaan Carolina Hurricanesin toistamiseen vieraissa. Florida vei sarjan toisen kohtaamisen tylysti 5–0.

Peli kääntyi vieraille heti avauserässä Gustav Forslingin, Matthew Tkachukin ja Sam Bennettin onnistuttua maalinteossa. Niko Mikkolalle kirjattiin syöttöpiste Tkachukin viimeistelemään toiseen maaliin.

Florida sai avauserässä myös jobinpostia, kun runkosarjassa joukkueesta eniten maaleja ja tehopisteitä tehnyt Sam Reinhart joutui jättämään kaukalon Carolinan suomalaishyökkääjän Sebastian Ahon taklauksen jälkeen, eikä hän tämän jälkeen enää palannut tositoimiin.

Toisen erän lopussa Bennett vei Floridan 4–0-johtoon, ja kapteeni Aleksander Barkov viimeisteli päätöserässä loppuluvut ohjaamalla Aaron Ekbladin laukauksen sisään.

Barkovin maalilla Florida nousi sivuamaan New York Islandersin nimissä ollutta ennätystä. Vuosien 1981 ja 1983 Islandersin tavoin Florida on nyt pelannut tämän kevään pudotuspeleissä kuusi sellaista vierasottelua, jossa se on tehnyt vähintään viisi maalia.

Tuorein voitto oli puolestaan Floridan kolmas vähintään viiden maalin erolla tullut vierasvoitto tämän kevään pudotuspeleissä. Kyseessä on uusi NHL:n ennätys.

Sarja siirtyy kahden seuraavan ottelun ajaksi Floridaan. Niistä ensimmäinen pelataan Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä.

