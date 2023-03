Mitä ilotulitusta! Teuvo Teräväinen paukutti hattutempun – Jesperi Kotkaniemelle vielä komeampi pistepotti murskajaisissa

Teuvo Teräväinen teki ottelussa hattutempun eli kolme maalia. Suomalaishyökkääjä rikkoi ottelussa 400 pisteen rajapyykin NHL-urallaan. Kaikkiaan hän on iskenyt nyt 128+273=401 pistettä.

Ristolainen syötti Philadelphian voittomaalin

Philadelphia Flyers voitti Detroit Red Wingsin maalein 3–1. Detroitille tappio oli katkera, sillä joukkue kamppailee edelleen pudotuspelipaikasta ja itäisessä konferenssissa tilanne pudotuspeliviivan tuntumassa on tiukka.

Philadelphian suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen syötti joukkueensa 2–1-voittomaalin. TPS:n kasvatilla on nyt kasassa tältä kaudelta pisteet 2+11. Detroitin maalivahti Ville Husso torjui ottelussa 34 kertaa. Detroitin Olli Määttä ei päässyt tehopisteille.

New Jersey ratkaisi jatkoajalla, suomalaiset hyvin esillä

New Jersey Devils nappasi 5–4-vierasvoiton Arizona Coyotesista jatkoajalla. New Jersey näytti menevän voittoon kahden ensimmäisen erän jälkeen, kun joukkue johti ottelua 4–2. Päätöserässä Arizona tuli kuitenkin tasoihin ja pakotti New Jerseyn jatkoajalle.