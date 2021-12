Mieletöntä ilotulitusta – NHL:n suomalaishyökkääjälle uran toinen osuma maalijuhlassa

Ottelun molemmat suomalaiset pääsivät pisteille. Vesalaista vastassa oli New Jerseyn paidassa pelannut Janne Kuokkanen, joka syötti kanadalaisen joukkuetoverinsa Ryan Gravesin tekemää maalia kakkoserässä.

Winnipegillä on ollut viime otteluissa tilillään enemmän tappioita kuin voittoja. 26 pisteellään joukkue on läntisen konferenssin listauksen keskitienoilla. Koko liigan listauksessa Winnipeg on niin ikään puolenvälin tienoilla sijalla 15.