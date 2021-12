Se oli siinä, Barcelona? Tästä ei enää mahdeta nousta

Barcelonalle on tullut Lissabonista karmeita uutisia: Benfica on painellut Kiovan Dynamoa vastaan 22 minuutissa 2–0-johtoon. Roman Jaremtshuk aloitti maalinteon entistä seuraansa Dynamoa vastaan 16. minuutilla lähietäisyydeltä. Gilberto lisäsi höökiä maalillaan 22. minuutilla.

Barcelonan ahdinko on syventynyt, kun se on tämän jälkeen ajautunut Münchenissä 0–2-tappioasemaan. Ensimmäinen osuma syntyi 34. minuutilla, kun Robert Lewandowski keskitti maalin lähellä, ja Thomas Müller sai puskettua pallon juuri maaliviivan yli. Barcelonan Ronald Araujon purku tuli juuri niukasti myöhässä.

