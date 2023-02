SDP, vihreät, kokoomus ja keskusta valmiita viemään Nato-prosessin eduskunnassa maaliin jo tällä vaalikaudella

– Mielestämme on järkevää pitää langat aikataulun osalta omissa käsissä, eikä luovuttaa (Turkin presidentti Recep Tayyip) Erdoganille ja (Unkarin pääministeri Viktor) Orbanille aikataulutusta sillä, että lyödään nuija pöytään täällä ennen, sanoi ryhmäjohtaja Jussi Saramo.

– Tämä on meidän ryhmämme yhteinen näkemys.

– Mutta on ihan selvää, että vihreillä on valmius viedä tämä tämän eduskunnan aikana loppuun asti. Me olemme tästä olleet hyvin yksituumaisia jo jonkin aikaa, sanoi ryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.