Haavisto Aaltolan Nato-kommenteista: "On oltava tarkkana, että viesti on selkeä: tutkijat tekevät tutkijan työtä"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) korostaa, että työnjaon poliitikkojen ja tutkijoiden välillä on oltava selkeä.

– Tietysti ulkopoliittiseen instituuttiin liittyy kansainvälisestikin se leima, että se on eduskunnan rahoittama, ja toimii lähellä eduskuntaa. Se saatetaan mieltää puoliviralliseksi instituutioksi, ja siinä mielessä se ei ole ihan samassa asemassa kuin kokonaan erilliset tutkimuslaitokset, jotka saavat muualta rahoituksen.

– On oltava tarkkana, että viesti on selkeä: tutkijat tekevät tutkijan työtä, ja neuvottelijat ja poliitikot tekevät omaa työtään, Haavisto sanoo.

– Yleisenä periaatteena sanon sen, että herkässä neuvottelutilanteessa on tärkeää, että viestit Suomesta ovat yhdenmukaisia ja koordinoituja.

"Hänellä on tutkijanvapaus"

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) toteaa, että UPIn tutkijoilla on tutkijan- ja mielipiteenvapaus.

– Kyllä Suomen valtiojohto pystyy tekemään päätökset ihan itsenäisesti. Hänellä on tutkijanvapaus ja hän saa tuoda omia mielipiteitään ja kantojaan julki. Hän on siinä hyvin aktiivinen, mikä on hyvä asia.