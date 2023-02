Pääministeri Marin Ylellä: Oikea ratkaisu, että Suomessa Nato-prosessi tehdään valmiiksi tällä vaalikaudella – "Huokaisen helpotuksesta vasta, kun tämä prosessi on valmis"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mielestä on puolueilta oikea ratkaisu, että lakiesitys Suomen liittymisestä Natoon pyritään käsittelemään eduskunnassa jo tällä vaalikaudella. Marin kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kertoi perjantaina, että valiokunnassa on yhteinen näkemys siitä, miten Nato-lainsäädännön aikataulun kanssa toimitaan.

– Sitten kun ratifioinnit kaikissa maissa on tehty, ei mene kuin joitakin tunteja, kun me liitymme Naton jäseneksi. On hyvä, että (Suomessa) tämä prosessi tehdään etukäteisesti, Marin sanoi Ylellä.