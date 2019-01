Koko oppositio mukana vanhustenhoitovälikysymyksessä: "Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, toivottavasti myös hallitus-oppositio-rajat ylittävästi"

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

– Meille on tietenkin tärkeää, että ikäihmisistämme pidetään huolta. Kyse on meidän vanhemmistamme, isovanhemmistamme. Jokainen suomalainen ikäihminen ansaitsee turvallisen vanhuuden ja turvallisen ikääntymisen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, toivottavasti myös hallitus-oppositio-rajat ylittävästi, Marin sanoi.