SDP jatkaa suosituimpana puolueena, kokoomuksen kannatus laski

Tuoreen mittauksen perusteella hallituksen kannatus on matalimmillaan tällä vaalikaudella.
Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,7 prosentin kannatuksella. Toisena on kokoomus, jonka kannatus laski edelliseen mielipidemittaukseen verrattuna puolueista eniten 19,1 prosenttiin. Puolueen kannatus on nyt alhaisimmalla tasolla Ylen mittauksissa tänä vuonna.
Eniten suosiotaan kasvatti keskusta, jonka kannatus nousi reilulla prosenttiyksiköllä 15,1 prosenttiin.
Neljäntenä on perussuomalaiset, joka kasvatti jälleen kannatustaan. Puoluetta kannattaa nyt 12,3 prosenttia vastaajista.
Oppositiopuolueista vasemmistoliiton kannatus nousi 10,1 ja vihreiden 8,6 prosenttiin.
Muista hallituspuolueista RKP keräsi 3,9 ja kristillisdemokraatit 3,5 prosentin kannatuksen.
Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on laskenut 38,8 prosenttiin, mikä on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen uusi pohjalukema tällä vaalikaudella.
Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten heinäkuun alun ja elokuun alun välisenä aikana noin 2 800:aa ihmistä, joista puoluekantansa ilmoitti noin 2 000.
Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.