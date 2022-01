Puoluesihteerit paljastavat – näin voimasuhteet tulevat näkymään hyvinvointialueilla

Kokoomus haluaa talousmalttia

– Näillä alueilla (missä kokoomus on suurimpana puolueena) erityisen tarkkaan pidetään huolta siitä, että ei eletä tulevien sukupolvien rahoilla. Tehdään järkeviä asioita maalaisjärjellä ja talousmaltti mukana.

Keskustan päätavoite lähipalvelujen vahvistaminen

– Keskusta antoi tosi mielellä vahvan lupauksen lähipalvelujen vahvistamisesta, ja se on ilman muuta se päätavoite, jota keskustan johdolla lähdetään tekemään. Että on kattava palveluverkosto ja palveluita kehitetään niin, että se näkyy suomalaisten arjessa. Halutaan myös, että tämä on elinvoimainen uudistus, eli yrittäjyyttä ja palveluseteleitä määrätietoisesti viedään määrätietoisesti hyvinvointialueille, Pirkkalainen kertoo.