Sdp ja Keskusta tyrmäävät sisäministeriön selvityksen – ilman oleskelulupaa Suomessa oleville 3 000 ihmiselle pohdittu lupaa jäädä maahan

Suomessa oleskelee arviolta vajaat 3 000 henkilöä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa vuosina 2015-2016 tai aiemmin ja jotka joko ovat edelleen turvapaikkajärjestelmässä tai joille on tehty lähiaikoina kielteinen päätös. Heistä noin 300 on lapsia, jotka ovat maassa vanhempiensa kanssa.

Sisäministeriön selvityksen tarkoituksena on pohtia keinoja estää varjoyhteiskunnan syntyminen ja vähentää riskejä, joita ilman oleskeluoikeutta elämisestä aiheutuu henkilöille itselleen ja yhteiskunnalle.

Yksi ulottuvuus keinovalikoimassa on ollut maassa oleskelun salliminen näille 3 000 ihmiselle, koska Suomella ei ole palautussopimuksia kaikkiin maihin, joista turvapaikanhakijoita on tullut. Kaikkia kielteisen päätöksen saaneita on näin vaikea palauttaa.