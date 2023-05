Voisiko turvapaikanhakijoille maksettavia rahoja leikata? Hallitusneuvottelijat pyysivät selvityksen

Hallitusneuvottelujen puolueista etenkin perussuomalaiset on vaatinut maahanmuuttajille maksettavien sosiaalietuuksien merkittävää rajoittamista.

Vastaanottoraha on tänä vuonna yksin asuvalle turvapaikanhakijalle 348,50 euroa kuukaudessa. Jos hakija asuu vastaanottokeskuksessa ja saa ateriat sieltä, rahamäärä on 102,15 euroa kuussa.

Ilman huoltajaa olevan alaikäisen käyttöraha on iästä riippuen noin 30 tai 54 euroa kuussa.

Virkamiehet vastahankaisia

Käytännössä kyse on siitä, etteivät turvapaikanhakijoille maksettavat tuet EU-direktiivin takia saa olla liian pieniä suhteessa Suomen kansalaisille maksettavaan toimeentulotuen perusosaan.

Muistiossa mainitaan myös Suomen perustuslaista, jonka nojalla jokaiselle on turvattava oikeus ihmisarvoiseen elämään.

– Vastaanottokeskuksista on yhä enenevässä määrin viestitty, että vastaanottoraha riittää huonosti kattamaan hakijoiden välttämättömät tarpeet – etenkin tilapäistä suojelua saavat ovat olleet ruokajonojen asiakkaina ja yksityisten kansalaisten avun tarpeessa – ja asia on herättänyt mediahuomiota. Asiasta on lähestytty eri tahoilta myös SM:n virkakuntaa ja poliittista johtoa, muistiossa todetaan.