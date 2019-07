Savon Sanomat: Tullin rikostutkinta on paljastanut laajan subutex-katukaupan Itä-Suomessa

Lehden mukaan subutex-kauppaan puuttuminen on nostanut jo huumeiden katukaupan hintoja Kuopiossa ja Varkaudessa.

Subutexin hankkimiseen, maahantuontiin ja levittämiseen liittyvä rikoskokonaisuus on koko Suomen mittakaavassa merkittävä. Kokonaisuus on tapahtunut viime ja tänä vuonna.

Kyseessä on ollut noin 720 000–900 000 euron arvoinen määrä huumetabletteja Kuopion alueen hinnoilla laskettuna.

Kiinnitettuina on ollut esitutkinnan aikana noin kymmenen epäiltyä, joista kuusi on ollut vangittuina. Tämän rikostutkinnan takia tutkintavankeudessa on yhä kaksi pääepäiltyä sekä kolmas epäilty toisen rikosasian tähden.