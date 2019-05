Työtön mies osti käteisellä kalliin omakotitalon ja hankki useita autoja – myöhemmin selvisi, että hän pyöritti massiivista Subutex-bisnestä

Takavarikoitujen Subutex -tablettien katukauppa-arvo on yhteensä noin 549 000 euroa.

Rikoskokonaisuudessa on ollut vangittuna neljä henkilöä, joista yksi on jo saanut 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeustuomion yrittäessään hakea Subutex -tabletteja maastokätköstä joulukuussa. Aviopari on edelleen vangittuna.