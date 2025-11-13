Mies katosi Ilomantsissa lokakuussa. Poliisi tutkii tapausta nyt henkirikoksena.

Ilomantsissa aiemmin kadonneeksi ilmoitetun miehen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi, Itä-Suomen poliisi kertoo. Henkirikos on ihmisen kuolemaan johtava rikos.

Poliisi tekee tutkintaan liittyviä etsintöjä Ilomantsin alueella.

Henkirikoksen uhrin kerrottiin aiemmin kadonneen Ilomantsissa 2.–12.10. välisenä aikana.

Tutkinnan aikana poliisi kertoo päätyneensä siihen, että tapausta on syytä tutkia henkirikoksena.

Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä miehen katoamiseen liittyen. Kadonnut mies on 180 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hän on 63-vuotias.

Kadonneen viimeisin tiedossa oleva vaatetus on farkkutakki, harmaa huppari, farkut. Lisäksi hänellä on ollut mukanaan punavalkea laukku.

Poliisia kiinnostavat erityisesti kadonneen liikkeet 2.–12.10. väliseltä ajalta.

Mahdollisia havaintoja edellä mainittuun asiaan liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320.