Mielenkiintoinen työ ja mies piristävät rakastuneen Satu Tuomiston syksyä: "Kaikki on elämässä hyvin"

Vuoden 2008 Miss Suomi Satu Tuomiston työkuviot muuttuivat täysin koronan myötä. Tuomisto joutui luopumaan juonto- ja yritystapahtumista koronavuosien aikana ja siirtyi tv-töiden pariin.

Nykyään Tuomisto työskentelee C Morella MM-rallin parissa, sekä Alfa tv:llä uutisankkurina.

– Pelikenttä muuttui täysin. Uutiset ovat ainoat, jotka loppuvat sitten kun sähköt lähtevät. Se oli turvallinen duuni mihin lähdin mukaan.

Uusi ura uutisankkurina on ollut mieleinen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Harjoittelen. Olen opetellut kaiken itse. Se on mielestäni hyvä koulu. Se on ihan älyttömän mielenkiintoista. Olen oppinut ymmärtämään mediaa ja uutisia. Etsin itse aiheet ja kirjoitan ne. Ymmärrys maailmantilanteeseen vie mennessään. Minusta on tullut uutishullu.

37 vuotta täyttävä tähti haluaisi työskennellä myös jatkossa enemmän asiapitoisemman sisällön parissa.

Uusi rakas!

Tuomisto kertoo löytäneensä rakkauden rinnalleen. Hän seurustelee ex-jääkiekkoilija Toni Dahlmanin kanssa.

– Kaikki on elämässä hyvin, Tuomisto kuvailee yksityiselämäänsä.

– Oletko rakastunut?

– Kyllä olen. Kai sen näin voi sanoa.

Tulevaisuudeltaan Tuomisto odottaa onnellisuutta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Me ollaan itse vastuussa meidän omasta onnellisuudestamme ja elämästä. Olen aina ollut sellainen ihminen, jos joku asia ei tunnu hyvältä, niin olen rohkea tekemään muutoksia. Toivoisin, että olisin onnellinen.

"Toivon, että se leima on jo haalistunut"

Tuomisto tuli aikoinaan tunnetuksi Miss Suomena. Hän kertoo seuranneensa missi-instituution muutosta vuosien saatossa.

– Nyt meillä on niin paljon kaikkea muutakin tarjolla, kuten somevaikuttajia. Kuitenkin missi-instituutioita ollaan viemässä siihen suuntaa, että työ on enemmän siellä sosiaalisessa mediassa. Kilpailu on niin kovaa, että en usko, että siellä olisi mahdollisuutta pärjätä ja erottua muista. Minun aikanani niitä ei ollut.

Nykyään hän ei enää lähtisi kilpailuun mukaan.

– Missivuosista on jo niin paljon aikaa, että toivon, että se leima on jo haalistunut. Se on kaikille leima. Eihän siitä pääse mihinkään. En tiedä onko se hyvä vai huono leima. Jos minulta nyt kysyttäisiin, että lähtisinkö missikisoihin nykymaailmaan, niin todennäköisesti en lähtisi ja kieltäytyisin siitä pestistä.

"Toivoisin, että kukaan ei palkkaa minua työkeikalle ulkonäön takia"

Tuomisto kertoo miettivänsä jo nyt kolmen vuoden päästä tulevia pyöreitään.

– Otan sen kiitollisena vastaan. Ikä tuo tullessaan itsevarmuutta ja karismaa. Toivoisin, että kukaan ei palkkaa minua työkeikalle ulkonäön takia, vaan ennemmin sen takia, että hoidan työni hyvin.

Tv-tähti kertoo pitävänsä huolta hyvinvoinnistaan liikkumalla paljon.

– Käyn kuntosalilla lähes päivittäin. Minulla ei ole tavoitteita urheilun suhteen. Ainoa tavoite on se, kun ikää tulee, niin pystyisin pitämään itseni mahdollisimman pitkään mahdollisimman hyvässä kunnossa. Haluan pitää itseni terveenä.