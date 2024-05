Satojen miljardien bisnes houkuttaa Suomea – voisimmeko ottaa vastaan muiden maiden ydinjätteet?

Eurajoella Olkiluodon ydinvoima-alueella sijaitseva Onkalo on vain muutaman vuoden päästä valmistuva kotimaisen ydinjätteen loppusijoituspaikka. Onkalossa ydinjäte on tarkoitus haudata 455 metrin syvyiseen kallioluolaan tiiviissä kuparikapseleissa.

– Me olemme tässä asiassa edelläkävijöitä, vähintään 10 vuotta seuraavia kilpailijoita edellä ja paljon enemmän vielä muita edellä, sanoo selvityksen laatija, ajatushautomo Think Atomin toimitusjohtaja Rauli Partanen MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Me olemme testanneet täällä luvituksen ja poliittisen prosessin, että se voidaan viedä läpi ensimmäisenä maailmassa ja huomattu, että se toimii. Meillä on myös 2–3 miljardia vuotta vanha peruskallio, joka on todella vakaa. Meillä on vakaa yhteiskunta ja meillä ei ole hirveän suuri väestöntiheys, eli lääniä riittää hyvin.