Satoja työpaikkoja jälleen uhattuna – liuta yrityksiä on aloittanut yt-neuvottelut

Aiempina kuukausina yt-neuvotteluista on ilmoittanut myös Posti, Stora Enso, Tieto ja ABB.

Näkyykö jo talouden äkkijarrutus?



Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa laskee, että Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestölle (YTN) ilmoitettujen neuvotteluiden määrä on lievässä nousussa. Ilmoittaneista suurin osa on ollut tietoalan ja teknologiateollisuuden yrityksiä.

Laajentumisiakin näköpiirissä



– Esimerkiksi tietotekniikka-alan yritykset, kuten Tieto, joka itse asiassa laajentaa toimintaansa, joutuu käymään yt-neuvotteluja, koska ict-alan murros on jatkuvaa ja teknologiat kehittyvät koko ajan. Samalla kuitenkin yritys palkkaa lisää työntekijöitä uusille ohjelmisto- ja teknologia-alueille.

Huomio yt-neuvotteluihin on Pylkkäsen mukaan herkistynyt, kun talouden kasvuennusteita on alennettu. Uutisten tulkitaan viittaavaan synkempään talousmaisemaan. Jos suhdanne taittuu, on muutos hänen mukaansa havaittavissa ensin teollisuudessa.