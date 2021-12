Satelliittikuvat paljastavat Kiinan rakentavan merialueille "kuoleman kenttää" – Suomenkin hankkimalle F-35-hävittäjälle kävisi alueella nopeasti huonosti

Asia on konkreettinen varsinkin Etelä-Kiinan merellä , jossa Pekingin saarella sijaitsevat Subi Reefin ja Fiery Cross Reefin tukikohdat ovat täyttyneet suurista viestintä- ja tiedonkeruulaitteistoista.

Ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin (CSIS) mukaan myös Hainanin ja Paracelin saarten välille on ilmestynyt paljon valvontaan ja häirintään tarkoitettuja sähköisiä laitteita.