Sateet kiusaavat hitaasti edenneitä puinteja – riskinä sadon jääminen korjaamatta

Märille pelloille ei voi mennä, jottei maan rakenne kärsisi. Puinteja on hidastanut myös jälkiversonta, mikä aiheuttaa haasteita määritellä oikeaa puintiajankohtaa.

ProAgrian mukaan kaikkia viljalajeja on tähän mennessä päästy puimaan ja arviolta 30 prosenttia alasta on korjattu. Sateet kuitenkin viivästyttävät puintien edistymistä. Osalla pelloista onkin riskinä, että sato jää korjaamatta tai sadon laatu heikkenee.

Syysviljojen satotaso on ollut ProAgrian mukaan tyydyttävä koko Suomessa. Rukiilla sato on ollut paikoin hyvä, ja useilla tiloilla on saatu jopa ennätyssatoja.