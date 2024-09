Tällainen on syksyn sato

Satoja on päästy korjaamaan poutasäässä, ja viljojen puinnit ovat loppusuoralla, kertoo maatalouden asiantuntijaorganisaatio ProAgria. Kaikkia viljalajeja on kuitenkin edelleen puimatta, ja syyskuun alussa sateet paikoitellen keskeyttivät puinteja.

Syysviljojen satotasoa ProAgria kuvailee vain välttäväksi koko maassa. Rukiin satotaso on ollut tyydyttävä mutta laatu vaihtelevaa, ja syysvehnän satotaso on pääosin vaihdellut välttävästä heikkoon. Lämmin syksy on paitsi vauhdittanut syyskasvien kasvua myös houkutellut pelloille tuholaisia.