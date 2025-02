"Satavat Kallen laariin" – Rovanperälle nyt pöytä katettuna

MM-rallin kausi 2025 jatkuu toisella osakilpailulla, Ruotsin MM-rallilla, 13.–16. helmikuuta. Tästä jutusta löydät lumella ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.

MM-pisteet ja tulokset | Tallit, autot, kuljettajat ja kartturit | Kisakalenteri ja lähetykset

MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Riku Tahko nostavat kisan ennakkosuosikeiksi Toyotan Kalle Rovanperän ja Hyundain Ott Tänakin. Molemmilla on lumiralliin suotuisa lähtöpaikka perjantaina.

Ketomaa nostaa esiin myös renkaat. Rovanperällä oli hankaluuksia Monte Carlossa, mutta näytti pääsevän jyvälle Hankookin kumeista varsinkin liukkaammilla osuuksilla. Nyt alle tulee piikkirengas.

Viime vuosiin verrattuna on muitakin muutoksia.

– Uskoisin, että auton keveys ja hybridittömyys, kaikki nämä asiat, satavat Kallen laariin nimenomaan tuollaisessa kovavauhtisessa runttausrallissa, kun voi vetää ylikovaa koko ajan ja hakea penkasta tukea. Auton aerodynamiikka pääsee paremmin oikeuksiinsa, Tahko analysoi.

– Uskon, että Kalle, ja siinä ohessa myös Tänak, tulee nauttimaan vielä ihan eri tavalla tuosta Ruotsin olosuhteesta, hän lisää.

Kalle Rovanperän on Ruotsin MM-rallin suursuosikki.Toyota GAZOO Racing

Ruotsin MM-ralli on ollut kisan historiassa suomalaiskuskeille todellinen menestyssampo. Pelkästään tämän vuosituhannen puolella (23 kisaa) sinivalkoisia voittoja on nähty 14 ja palkintosijoja yhteensä 27 – podiumjuhlia on vietetty vain viidesti ilman suomalaiskuskeja.

Rovanperäkin on voittanut siellä kerran, vuonna 2022. Tänakilta löytyy kaksi ykkössijaa (2019 ja 2023). Vuosi sitten Ruotsissa juhli Esapekka Lappi, joka ei aja enää MM-sarjassa.

Kauden toisella osakilpailulla on mittaa 300,22 erikoiskoekilometriä.

Ruotsin MM-rallin ohjelma 2025:

Torstai 13.2.

10.01 Testierikoiskoe, Umeå City (3,44 km) 20.05 EK1 Umeå Sprint 1 (5,16 km)

Perjantai 14.2.

10.18 EK2 Bygdsiljum 1 (28.27 km) 11.19 EK3 Andersvattnet 1 (20,51 km) 12.27 EK4 Bäck 1 (10,80 km) 13.55 Huolto A, Uumaja (40 min) 15.48 EK5 Bygdsiljum 2 (28.27 km) 16.49 EK6 Andersvattnet 2 (20,51 km) 17.57 EK7 Bäck 2 (10,80 km) 20.05 EK8 Umeå Sprint 2 (5,16 km) 20.45 Huolto B, Uumaja (45 min)

Lauantai 15.2.

10.10 EK9 Vännäs 1 (15,65 km) 11.05 EK10 Sarjöliden 1 (14,23 km) 12.08 EK11 Kolksele 1 (16,06 km) 13.45 Huolto C, Uumaja (40 min) 15.10 EK12 Vännäs 2 (15,65 km) 16.05 EK13 Sarjöliden 2 (14,23 km) 17.08 EK14 Kolksele 2 (16,06 km) 19.05 EK15 Umeå 1 (10,08 km) 19.52 Huolto D, Uumaja (45 min)

Sunnuntai 16.2.

8.27 EK16 Västervik 1 (29,35 km) 10.00 Huolto E, Uumaja (15 min) 10.57 EK17 Västervik 2 (29,35 km) 13.15 EK18 Umeå 2, Power Stage (10,08 km)

Ruotsin MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 13.2.

Klo 10.00 Testierikoiskoe

Klo 18.30 Pre Show (englanninkielinen)

Klo 19.45 EK1 (myös MTV Sub)

Klo 21.05 Rallisirkus

Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 14.2.

Klo 10.00 EK2-4

Klo 15.30 EK5-7

Klo 19.55 EK8

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 15.2.

Klo 9.55 EK9-11

Klo 13.45 Service Park (englanninkielinen)

Klo 14.55 EK12-14

Klo 18.55 EK15

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Sunnuntai 16.2.

Klo 8.10 EK16

Klo 10.50 EK17

Klo 12.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 13.00 EK18 – Power Stage (myös MTV3)

Klo 14.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.