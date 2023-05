Maksaako Kalle Rovanperä kalliisti monsteripätkällä? Tässä Sardinian MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Yksi vaativan kisan hurjista erikoisuuksista on lähes 50 kilometriä pitkä Monte Lernon monsteripätkä, joka ajetaan kahdesti perjantaina. Se voi tietää hankaluuksia varsinkin MM-sarjaa johtavalle Toyotan Kalle Rovanperälle .

– Kalle saattaa saada ison rangaistuksen avatessaan teitä, mutta meillä on Sebastien ( Ogier ) ja Elfyn ( Evans ) paremmissa asemissa. Toivottavasti he pystyvät taistelemaan voitosta, Toyotan tiimipomo Jari-Matti Latvala kommentoi tallin tiedotteessa.

Kauden kuudennella osakilpailulla on mittaa 320,88 erikoiskoekilometriä. Voittoa puolustaa Ott Tänak , joka siirtyi täksi kaudeksi Hyundailta M-Sportille.

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Sardinian MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 1.6.

Perjantai 2.6.

Huolto C, Olbia (45 min)

Lauantai 3.6.

Sunnuntai 4.6.

Sardinian MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 1.6.

Perjantai 2.6.

Lauantai 3.6.

Sunnuntai 4.6.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.