Sasu Salin sivaltaa piikin Espanjan joukkueen kohupelaajan suuntaan – arvioi Susijengin mahdollisuudet maailmanmestaria vastaan

Helsingistä lähtöisin oleva Salin on pelannut vuodesta 2015 Espanjan liigassa, joten puolivälierävastus on miehelle tuttu.

Brown on todella kiistanalainen hahmo, sillä hän sai Espanjan kansalaisuuden ja maan edustusoikeuden vasta juuri ennen EM-kisoja, kun Espanjan liitto osti pelaajan maajoukkueeseen. Siirto on todella häikäilemätön, sillä Brownilla ei ole minkäänlaista sidettä Espanjaan. Kansainvälisen koripalloliitto FIBAn säännöissä tämä kuitenkin hyväksytään, eikä Brown ole suinkaan EM-turnauksen ainoa pelaaja, joka on ostettu vahvistamaan maajoukkueita. Esimerkiksi Slovenialla, Kroatialla, Puolalla ja Montenegrolla on riveissään rahalla sisään tuotu pelaaja.