Ministeri Leppä lupaa ripeää apua maataloudelle: "Selvä viesti markkinoille"

Perussuomalaisten Jenna Simulan mukaan suomalainen maatalous on pahimmassa kriisissään vuosikymmeniin huonojen satokausien, kohonneen energian hinnan ja lannoitteiden ja rehun hintojen karkaamisen vuoksi.

Lepän mukaan ratkaisu maatalouden ongelmiin on löydettävä markkinoiden toimivuuden parantamisesta.

– Sen eteen me olemme tehneet paljon töitä ja teemme jatkossakin. On selvää, että myös valtiovallan ja hallituksen pitää tähän asiaan reagoida. Me olemme reagoineet ja tulemme reagoimaan, ja näistä asioista tulee lisää tietoa lähipäivinä, Leppä sanoi kyselytunnilla.