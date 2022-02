Orpo syyttää hallitusta yrittäjien mielivaltaisesta kohtelusta: "Olen rauhallinen porvari, mutta nyt olen todella vihainen"

– Olen rauhallinen ja maltillinen varsinaissuomalainen porvari. Uskon politiikassa yhteistyöhön, mutta nyt olen todella vihainen. Vasemmistohallitus on Suomen yrittäjävihamielisin hallitus vuosikymmeniin.

– Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on historiallisessa ahdingossa. Kukaan hallituksesta ei ole uskaltautunut kertomaan, miksi yrittäjiä poljetaan, Orpo kommentoi.

Läjäpäin viestejä yrittäjiltä

Petteri Orpo kertoo saaneen läjäpäin viestejä eri alojen yrittäjiltä, jotka kertovat ahdingostaan. Kokoomusjohtajan mukaan henki on se, että ei korona heiltä elinkeinoa vie, vaan hallitus.

– Yrittäjät ovat halunneet tehdä osansa pandemian taltuttamisessa, mutta hallitus ei ole heihin luottanut. Yrittäjän on ollut mahdoton ennakoida toimintaansa, kun rajoitukset ovat muuttuneet jatkuvasti tai ne eivät ole käyneet järkeen. Moni yrittäjä tuntee jääneensä ihan yksin, Orpo kuvaa.

Orpo vaatii, että mahdollisista rajoituksista tiedottaessa hallituksen on samassa yhteydessä kerrottava, millaista tukea yrittäjä saa. Hän myös esittää, että eduskunnan talousvaliokunnan on perattava läpi, miten eri yritysmuotoja on kohdeltu pandemian aikana.