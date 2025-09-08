Huomasitko? Sara Siipolalla tanssiasuna TTK-parketilla jo kertaalleen nähty puku

Sara Siipolan yllä nähtiin ensimmäisessä suorassa lähetyksessä viime kaudella TTK-parketilla Linnea Leinon yllä ollut tanssipuku.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsivät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

Laulaja Sara Siipolan ja tähtiopettaja Jurijs "Jurza" Trosenko aloittivat TTK.n tanssimalla rumban. Sen taustalla kuultiin Beyoncèn kappale If I Were A Boy, joka on tunnetusti.

Sara Siipolan yllä nähtiin viime kauden voittajan Linnea Leinonkin päällä nähty tanssiasu. 

– Viime vuonna tämä näkyi Linnean päällä. Olin itse asiassa itse siinä esityksessä laulamassa taustalla. Jurza tämän tuolta puvustamosta löysi ja minä olin heti, että tämä se on. Ympyrä sulkeutuu, Siipola sanoi.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

