Sara Siipola paljastaa, kuka hänen kannustusjoukoissaan jännittää eniten UMK-finaalissa

Artisti Sara Siipola on yksi Uuden Musiikin kilpailun ennakkosuosikeista kappaleellaan Paskana. Hän halusi tiiminsä kanssa sellaisen show’n, että biisin sanomalle jää mahdollisimman paljon tilaa:

– Pelkistettyä, mutta mielestäni se on kuitenkin suuri, Siipola kertoi UMK:n mediatilaisuudessa 10. helmikuuta.

Siipola on saanut paljon huomioita myös kansainvälisten viisufanien joukossa, vaikka kappale onkin suomeksi.

– Se on ollut totaaliyllätys. Odotukseni eivät olleet korkealla, koska en halunnut pettyä. Olen huojentunut kaikista ihanista kommenteista. On hullua, että vaikka kappale on suomeksi, niin silti ihmiset tuntevat tuskan äänessäni.