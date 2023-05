Sara Chafak kertoo, mitä hänen ja Jeffrey Lawmanin parisuhteelle kuuluu: "Jos jotain ilmoitettavaa olisi..."

Sosiaalisen median vaikuttaja ja ex-missi Sara Chafakin ja tosi-tv-tähti Jeffrey Lawmanin suhteen tilaa on spekuloitu alkuvuonna muun muassa anonyymissä viestipalvelu Jodelissa. Somekeskusteluissa on väläytelty, onko pari mahtanut erota kaikessa hiljaisuudessa.

– Jos jotain ilmoitettavaa olisi, niin kyllä me yhdessä ilmoittaisimme. Some on aina some. Meillä on kaikki hyvin. Antaa ihmisten spekuloida, jos he niin haluavat, hän sanoi.