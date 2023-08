Sara Chafak ja Jeffrey Lawman: Ero

– Elämä on oppimisen matka ja ainoa suunta on eteenpäin, hän päättää tekstinsä.

– Jos jotain ilmoitettavaa olisi, niin kyllä me yhdessä ilmoittaisimme. Some on aina some. Meillä on kaikki hyvin. Antaa ihmisten spekuloida, jos he niin haluavat, hän sanoi tuolloin.