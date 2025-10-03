UPM lopettaa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Kaukaan tehtaalla.
Tuotanto keskitetään Suomessa lähinnä UPM Rauman tehtaalle, yhtiö tiedottaa muutosneuvottelujen päätteeksi.
Paperikoneen käyttö Kaukaalla päättyy tämän vuoden loppuun mennessä, ja 220 ihmisen työt päättyvät. Sulkemisen myötä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetti vähenee 300 000 tonnia vuosittain.
UPM:n sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden tuotanto sekä tutkimus- ja kehitystoiminta UPM Kaukaan tehtaalla jatkuvat ennallaan.
– Neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, ja niissä keskityttiin suunniteltujen muutosten taustoihin, niiden mahdollisiin vaikutuksiin sekä tarjottaviin tukiin, joita työntekijöille on saatavilla. Prosessin osana sovimme toteuttavamme kattavan työpaikalta työpaikkaan -ohjelman, joka on ollut UPM:n vakiintunut muutostuen toimintamalli vuodesta 2006 lähtien, sanoo tiedotteessa Matti J. Laaksonen, Kaukaan ja Kymin paperitehtaiden johtaja.
– Viimeiset viikot eivät ole olleet kenellekään meistä helppoja. Näistä vaikeista ajoista huolimatta Kaukaan paperitehtaan taitava tiimi on varmistanut tehtaan jatkuvan toiminnan. Arvostamme tätä suuresti. Olemme keskittyneet löytämään ratkaisuja työntekijöille ja näin lieventämään sulkemisen vaikutuksia, Laaksonen jatkaa.