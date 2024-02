Sanni on viettänyt koko aikuisikänsä julkisuudessa – näin se näkyy hänen elämässään nyt: "Tämä kaikki koulinta..."

Sannin musiikkiura lähti nousukiitoon keväällä 2013, kun hän julkaisi Prinsessoja ja astronautteja -esikoissinglensä. Laulajan mukaan miltei kaikki hänen elämässään on tänä päivänä toisin verrattuna vuoteen 2013. Kaksi asiaa on kuitenkin pysynyt vuosien mittaan samana.

– Perhe ja peruspylväät ovat pysyneet samana. Kun on kasvanut julkisuudessa käytännössä koko aikuisuutensa ja on täyttänyt viime vuonna 30 vuotta, niin kyllä sitä on tullut peilattua, että miten elämä on tähän mennessä mennyt, hän kertoi.