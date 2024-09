Sanna Marinista julkaistiin uskonnollissävytteinen kappale Ranskassa

Ranskalaisyhtye Indochine on julkaissut kappaleen, jonka innoittajana on toiminut entinen pääministeri Sanna Marin. Yhtye julkaisi lauantaina 7. syyskuuta uuden tuplalevyn Babel Babel, jonka ensimmäisen levyn viides kappale on Sanna sur la croix, joka tarkoittaa suomeksi "Sanna ristillä". Asiasta uutisoi ranskalainen 20 Minutes -lehti.