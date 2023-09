Sanna Marinista EU-demareiden kärkiehdokas? Näin kommentoi Eero Heinäluoma

Euroopan sosiaalidemokraateissa on ollut esillä ajatus Sanna Marinista kärkiehdokkaana tulevissa europarlamenttivaaleissa ja komission mahdollisena seuraavana puheenjohtajana.

– Kyllä siellä käydään ja puhutaan siitä, että mikä on se meidän kaikkien eurooppalaisten demarien kärkiehdokas EU-parlamenttivaaleissa, siis ehdokas, josta halutaan komission puheenjohtaja, ja kyllä Sannalla on erittäin huomattava kannatus, Heinäluoma sanoi MTV Uutisille SDP:n puoluekokouksessa lauantaina.

"K yllä se taksikuski tietää Sanna Marinin"

Heinäluoman sanoi, että Marin on tunnettu Euroopassa.

– Jos menet taksiin, vaikka Berliinissä, niin kyllä se taksikusi tietää Sanna Marinin ja ravintolan tarjoilija ja päättäjät. Hänellä on kyky resonoida ihmisten mieliin voimakkaasti.

– Ihmisiä viehättää se, että on tavallinen poliitikko, joka tekee tavallisia asioita kuten muun muassa tanssii. Yleensä nämä ei tule julkisuuteen, mutta hänen tapauksessaan on tullut ja se on muokannut hänen kuvaansa ja tehnyt hänestä hyvin kiinnostavan.