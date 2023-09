"Itselläni kääntyy nyt uusi sivu elämässä" – lue Sanna Marinin jäähyväispuhe sanasta sanaan

Arvoisa puoluekokousväki, hyvät kuulijat,

Tervetuloa SDP:n 47. puoluekokoukseen!

Kokoonnumme tänään tänne Jyväskylään poikkeuksellisessa ajassa – maailmassa, joka on hyvin erilainen kuin se oli viimeksi tavatessamme.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Meillä on tänään mahdollisuus päästä keskustelemaan siitä, miten juuri SDP:n puoluekokouksen päätökset ja sen asettamat tavoitteet muodostivat rungon päättyneen hallituskauden teoille, joilla lisättiin vapautta ja tasa-arvoa Suomessa. Samalla meidän tulee rakentaa kestävää poliittista linjaa myös tuleville kausille.

Yhtä lailla saamme tänään keskustella siitä, miten vastasimme niihin kriiseihin, joita jouduimme kohtaamaan, kun pian koronapandemian jälkeen Euroopassa syttyi sota Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ennen kaikkea meidän tulee kuitenkin käsitellä sitä, miten viime vuosien tapahtumat ovat kirkastaneet arvovalintojen sekä eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteiskunnallisen analyysin päivittämisen tarpeen.

Elämme maailmansotien jälkeisen kansainvälispoliittisen järjestelmän, markkinoiden ja demokratian, sananvapauden ja arvojen murrosta.

Tämä muutos vaatii poliittista suuntaa. Sen löytämiselle SDP:n puoluekokous on oikea paikka.

16:51

Katso Marinin jäähyväsipuhe kokonaan tästä. Katso Marinin jäähyväsipuhe kokonaan tästä.

Hyvät kuulijat,

Päättyneellä kaudella saavutetut uudistukset ovat sosialidemokraattisen liikkeen jäsenten kädenjälkeä.

Työelämä ja työllisyys, koulutus ja tutkimus, sosiaali- ja terveyspalvelut, oikeudenmukainen talouspolitiikka, haavoittuvassa asemassa olevien tukeminen, turvallisuus sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset: Kaikilla näillä politiikan aloilla me sosialidemokraatit uudistimme Suomea inhimillisemmäksi ja yhdenvertaisemmaksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen työllisyys on hallituskautemme jäljiltä ennätystasolla. Toteutimme perhevapaauudistuksen, joka takaa yhdenvertaisemmat vapaat kaikille perhemuodosta ja sukupuolesta riippumatta.

Epäoikeudenmukainen aktiivimalli purettiin ja työnhaun tukea lisättiin. Osatyökykyisten työllistymiseen luotiin uusia tuen muotoja. TE-palvelut siirrettiin kuntien vastuulle. Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön puututtiin lainsäädännöllä ja työntekijöiden asemaa parannettiin monin keinoin.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin tervehtii yleisöä ennen puheenvuoroaan SDP:n puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Koulutukseen ja tutkimukseen tehtiin lyhytnäköisen leikkauspolitiikan sijaan mittavia panostuksia ja uudistuksia. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen aito maksuttomuus on saavutus, josta me sosialidemokraatit voimme olla ylpeitä.

Samalla perusopetuksen laatuun panostettiin ja ammatilliseen koulutukseen osoitettiin lisäresursseja. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta kasvatettiin samalla kun koulutuspolun varhaisempaa vaihetta tuettiin alentamalla varhaiskasvatusmaksuja tuntuvasti. Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettiin ja kaksivuotisesta esiopetuksesta käynnistettiin kokeilu.

Parlamentaarisen TKI-työryhmän päätöksenä kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Sosialidemokraatit toteuttivat historiallisen sote-uudistuksen, joka mahdollistaa yhdenvertaisempien ja integroitujen palveluiden järjestämisen koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja alennettiin miljoonalta suomalaiselta.

Vanhuspalveluiden laatua turvattiin säätämällä henkilöstömitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan. Seitsemän päivän hoitotakuu, aborttilain uudistaminen ja kotihoidon työn helpottaminen ovat myös tekoja, joilla lisätään suomalaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Me toteutimme kriiseissä vastasyklistä talouspolitiikkaa, jolla turvattiin ihmisten pärjäämistä vaikeimman yli. Kevensimme pieni- ja keskituloisten verotusta ja korotimme pienimpiä eläkkeitä. Perusturvaa parannettiin, opintoraha sidottiin indeksiin ja opintorahan huoltajakorotusta nostettiin.

Maksuhäiriömerkintöjen kestoa rajattiin lainsäädännöllä yhteen kuukauteen siitä, kun velallinen on saanut velkansa maksettua. Pikavippilainsäädäntöä kiristettiin säätämällä alemmasta korkokatosta sekä rajaamalla pikavippien markkinointia. Hallitus toteutti useita verovälttelyä ehkäiseviä lakimuutoksia, joilla tiivistettiin Suomen veropohjaa.

Sosialidemokraatit toteuttivat arvojensa mukaista politiikkaa, jolla systemaattisesti parannettiin vähemmistöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien asemaa.

Seksuaalirikoslainsäädäntöön toteutettiin historiallinen uudistus, jonka myötä suostumuksen puute tunnistetaan rikoslaissa raiskaukseksi. Mielenterveysstrategian avulla haluttiin kehittää palveluita, ehkäistä itsemurhia ja lisätä mielenterveysosaamista ihmisten arkiympäristöissä.

Translain uudistuksessa sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Laista poistui myös siinä ollut perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien vastainen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Aloitimme lastensuojelulain kokonaisuudistuksen ja vammaispalvelulaki uudistettiin vuosien valmistelun jälkeen tukemaan vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Poliisien määrää lisättiin suunnitelmallisesti. Taksilain korjaussarjalla edistimme hinnoittelun läpinäkyvyyttä, taksien saatavuutta, toiminnan turvallisuutta sekä harmaan talouden torjuntaa.

Sosialidemokraattien johdolla sovittiin toimista, joilla suunnataan kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Lisäsimme luonnonsuojelun määrärahoja, teimme Suomen historian suurimman panostuksen ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä perustimme ilmastorahaston, joka tukee investointeja ja vauhdittaa ilmastotoimia. Eläinsuojelulaki uudistettiin eläinten hyvinvointilaiksi. Luonnonsuojelulailla turvaamme monimuotoisuutta ja edistämme luontokadon torjuntaa. SDP:lle on tärkeää, että vihreä siirtymä toteutetaan oikeudenmukaisesti kaikki mukana pitäen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hyvät kuulijat,

Nämä teot perustuivat tavoitteisiin, jotka määrittelimme yhdessä satojen puolueen jäsenten kanssa työryhmissä, puolue-elimissä ja lopulta SDP:n puoluekokouksissa.

SDP:n tekemä oikeudenmukainen politiikka ja toivon viesti kantoivat meidät hienoon vaalitulokseen. Sosialidemokraatteja äänesti eduskuntavaaleissa yli 600 000 suomalaista - suurin joukko kahteenkymmeneen vuoteen.

Poliittisen linjatyön jatkaminen onkin niin tässä kuin tulevissakin puoluekokouksissa liikkeemme tulevaisuuden elinehto.

Hyvät ystävät,

Sosialidemokraattisten tavoitteiden valmistelu palautuu aina keskusteluun arvoista.

Arvot ohjaavat toimintaamme erityisesti silloin, kun eteemme tulee päätöksiä ja valintoja, joita kukaan ei haluaisi tehdä.

Sosialidemokratian perusarvoihin - vapauteen, solidaarisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon - pyrimme perustamaan päätöksemme myös hoitaessamme omalle vuorollemme osuneita kriisejä.

Koronaviruspandemia aiheutti ennennäkemättömän terveydellisen, sosiaalisen ja taloudellisen shokkitilan koko maailmaan. Se pakotti meidät poikkeusoloihin ja vaikeisiin päätöksiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka Suomi selvisi koronavuosista monia muita valtioita pienemmin vaurioin, jätti pandemia jälkensä etenkin lapsiin ja nuoriin. Esimerkiksi mielenterveyteen liittyviä ongelmia joudumme korjaamaan vielä pitkään.

Pandemia alleviivasi riippuvaisuuttamme tietyistä globaaleista tuotantoketjuista ja korosti Euroopan unionin sekä rajat ylittävän yhteistyön merkitystä.

555 päivää sitten Venäjä rikkoi eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen periaatteet ja sitoumukset julmalla hyökkäyksellään Ukrainaan.

Samalla murtuivat myös edellytykset jatkaa Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita sellaisina kuin ne olivat olleet. Teimme historiallisen päätöksen Nato-hakemuksen jättämisestä taataksemme Suomen turvallisuuden kaikissa olosuhteissa. Suomi on tuominnut Venäjän hyökkäyksen tiukasti ja tukenut Ukrainaa monin tavoin niin omin toimin kuin osana Euroopan unionia. Ukrainan tukemiseen liittyvästä yksituumaisuudesta on syytä antaa kiitosta kaikille suomalaisille.

Venäjä ja sen edustajat on saatava vastuuseen laittomasta hyökkäysrikoksesta, sotarikoksista ja sodan seurauksista. Suomen Ukrainalle ja ukrainalaisille osoittaman vakaan tuen lisäksi meidän on annettava myös vahva viesti toivosta maan jälleenrakennusta ja eurooppalaista tulevaisuutta varten.

Hyvät kuulijat,

Samalla kun tuemme vankkumattomasti Ukrainaa, tulee meidän kiinnittää huomiomme niin pandemian kuin Venäjän hyökkäyssodan esiin tuomiin haavoittuvuuksiin ja riippuvuuksiin, joita yhteiskuntiimme on hiljalleen rakentunut.

Suljetut rajat hidastivat maailmanlaajuisen rokotetuotannon kasvua. Lääkinnällisten tarvikkeiden saatavuuden katkeaminen oli johtaa Suomessakin vakaviin seurauksiin.

Koko Eurooppaa ravistellut energiakriisi osoitti viime talvena vakavan riippuvuuden venäläisestä fossiilienergiasta. Viljatoimitukset maanosamme ulkopuolelle ovat suurilta osin jäissä Ukrainan sodan johdosta, mikä voi jo lähitulevaisuudessa näkyä levottomuutena lähialueillamme.

Samalla huomaamme digitalisoituvien yhteiskuntiemme nojautuvan Kiinasta ja muualta Euroopan ulkopuolelta tuotuihin siruihin sekä raaka-aineisiin. Ylikansallisen kaupan verkostot ovat jo niin suuret, ettei kaikkia riippuvuuksia ole edelleenkään tunnistettu.

Oman kokonaisuutensa muodostavat eriytyvät sosiaalisen median sekä uutisvirtojen todellisuudet, jotka altistavat demokratiat disinformaation, valeuutisten sekä muun tietoisen manipulaation kautta alttiiksi vaikuttamiselle. Vihapuheen ja maalittamisen salliminen on omiaan vahvistamaan tätä ilmiötä sekä heikentämään sanan- ja lehdistönvapautta.

Kylmän sodan jälkeen monet uskoivat, että taloudellisen kanssakäymisen ulottaminen uusille alueille veisi automaattisesti mukanaan eurooppalaisiin ja läntisiin perusarvoihin kuuluvat ilmiöt: rauhan, vapaan demokratian sekä yksilön- ja ilmaisunvapauden.

On kuitenkin yhdestoista hetki huomata, ettei näin käy.

Meidän on tunnistettava elävämme maailmassa, jossa näitä arvoja ja ilmiöitä on aktiivisesti edistettävä, puolustettava ja viljeltävä. Meidän on valittava jakamaton ihmisarvo, oikeusvaltio ja median sekä kansalaisten vapaus. Samalla meidän on tarkasteltava yhteiskuntiemme välttämättömiä toimintoja sekä pyrittävä nojaamaan niiden osalta ennen kaikkea demokraattisiin, arvomme jakaviin maihin.

Hyvät kuulijat,

Samalla kun käymme keskustelua omista arvoistamme ja valinnoistamme, pitää meidän vaatia samaa myös muilta.

Arvot ohjaavat valintoja. Demokraattisesti valittu poliittinen vallankäyttäjä valitsee jokaisen päätöksen kohdalla sen, kenen puolelle asettuu.

Sitä mikä on oikein, ei voida löytää sanojen määritelmien marginaaleista tai ulkoistetuista selvityksistä.

Mitkään poliittiset päätökset eivät ole välttämättömyyksiä tai pakollisuuksia. Ne ovat valintoja.

On valinta antaa valtaa niille, jotka eivät pidä jokaista ihmistä arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisina.

On valinta ottaa tuloja niiltä, joilla ei ole, ja antaa niille joilla on.

Ja on valinta tehdä se piiloutuen välttämättömyyden selän taakse.

Hyvät ystävät,

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vain aate ja arvopohja voivat ohjata oikeisiin päätöksiin.

Periaateohjelmamme sanoin “vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat sosialidemokratian ja hyvän yhteiskunnan perusarvoja”.

Vapaus ei saa olla vain vahvojen vapautta. Yksilön velvollisuus on toimia yhteiskunnan demokraattisten sääntöjen mukaisesti muita yhteisön jäseniä loukkaamatta ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Solidaarisessa yhteiskunnassa toteutuu oikeuksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasapaino.

Sosialidemokratian tehtävänä on rakentaa yhteiskuntaa, jossa tasa-arvon toteutumista estäviä valtarakenteita, ennakkoluuloja ja rajoittavia käytäntöjä puretaan järjestelmällisesti.

Käydään siis keskustelua sosialidemokratiasta ja sen tulevaisuudesta samalla, kun puolustamme arvojamme.

Erityisesti kutsun teidät mukaan käymään tätä keskustelua kaikkien suomalaisten kanssa tulevana syksynä ja talvena, kun SDP asettaa presidenttiehdokkaansa. Olen pyytänyt tehtävään EU-komissaari Jutta Urpilaista ja toivon, että pääsemme kaikki kampanjoimaan hänen valintansa puolesta.

Presidentinvaalit ovat paitsi ainutlaatuinen tilaisuus keskustella arvoista ja juurruttaa maahamme uutta ulkopoliittisen keskustelun tapaa, myös hetki meille kaikille työskennellä sosialidemokraattisen presidentin valitsemiseksi Suomeen.

Hyvät ystävät,

Nyt päätyvä puoluekokouskausi päättää omalta osaltani 9-vuotisen työn puoluejohdossa ja puoluehallituksen pöydän ympärillä. Näistä viimeiset kolme sain kunnian toimia kansanliikkeemme johdossa sen puheenjohtajana.

Olen kiitollinen kaikista näistä yhteisistä vuosista puolueessa sen eri tehtävissä. Teidän kanssanne työskentelystä paremman maailman eteen. Puoluekokouksilla ja puolueen ohjelmatyöllä on aina ollut erityinen paikka sydämessäni. Täällä, SDP:n puoluekokouksessa hyvät toverit, muutetaan maailmaa. Siksi me olemme täällä. Jokainen meistä.

Haluan lämpimästi kiittää niin monia teistä. Muuta puoluejohtoa, eduskuntaryhmää, piirejä ja koko kenttää. Aivan erityisesti haluan kiittää Antton sinua. Kiitos työstäsi puoluesihteerinä. Ilman sinua ja koko puoluetoimiston joukkuetta emme olisi puolueena pärjänneet pääministerikauden ja hallitusvastuun painaessa raskaasti.

Politiikka on joukkuelaji. Kukaan ei täällä pärjää tai ole yksin. Tätä työtä tehdään yhdessä.

Tänään puoluekokous valitsee uuden puheenjohtajan ja huomenna muun puoluejohdon. Jokaisella puolueen jäsenellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa jäsenäänestyksen kautta puheenjohtajan valintaan, ja moni on tätä oikeutta käyttänyt. Se, hyvät toverit, ansaitsee aplodit.

Kun valinnat on tehty, on meidän tehtävämme tukea valittua johtoa joukkueena. Näin me myös teemme.

Itselläni kääntyy nyt uusi sivu elämässä. Joskus vanhasta on luovuttava, jotta tilalle voi tulla jotain uutta. Mutta en minä kokonaan katoa vaan tulen takaisin riviin teidän viereenne.

Arvoisa SDP:n puoluekokousväki, hyvät toverit,

Kiitos.

Kiitos leppymättömästä työstänne sosialidemokraattisen liikkeen tavoitteiden eteen päättyvällä puoluekokouskaudella.