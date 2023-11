Presidenttipeliin käänne? Jutta Urpilaisesta tullee tänään SDP:n presidenttiehdokas

Vaalivapaan myöntää komission puheenjohtaja

STT:n tietojen mukaan Urpilaisen ilmoituksen viipymisen taustalla ovat osin vaikuttaneet Euroopan komission jäsenten kampanjointia koskevat säännöt.



Komission eettisen ohjeen mukaan komissaari voi asettua ehdolle kansallisiin vaaleihin toimikautensa aikana, mutta hän ei saa vaalikampanjan aikana osallistua komission toimintaan. Komission puheenjohtaja voi myöntää palkatonta vaalivapaata kampanjan ajaksi.



Vielä tällä viikolla Urpilainen osallistui EU:n ja AKT-valtioiden eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisen uuden kumppanuussopimuksen allekirjoitusjuhlallisuuksiin. Sopimusta on valmisteltu vuodesta 2018, ja Urpilainen on kansainvälisistä asioista vastaava komissaari.



Urpilaisen kannatus on viimeaikaisissa presidentinvaaligallupeissa ollut joitain prosentteja. Lauantaina SDP:n puheenjohtaja Lindtman kertoi uskovansa puolueen ehdokkaan mahdollisuuksiin, kun vaaleihin on runsaat kaksi kuukautta aikaa.



– Kun ihmiset hiljentyvät niiden ensimmäisten tv-tenttien ääreen, yleensä siitä se alkaa, hän sanoi.