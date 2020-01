Sanna Marinin vierailu kiinnosti myös Virossa – Suomen pääministeriä piirittivät kymmenet kuvaajat: "Mediahuomio on suurta"

– Suomella ja Virolla on tiiviit suhteet. Haluamme jatkossa kehittää niitä entistä tiiviimmiksi. Tässä Itämerellä on suuri merkitys. Merkitys Suomelle on suuri niin ympäristöpolitiikan kuin kaupanteon ja turvallisuuden näkökulmasta, Marin lausui tiedotustilaisuudessa.