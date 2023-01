Sanna Marinin valtiosihteeri puolustaa murskakritiikin saanutta ideaa Nato-neuvonantajasta – "Tämä ei ole pääministerin henkilökohtainen hanke"

Moni poliitikko on ihmetellyt esimerkiksi sitä, miksi pääministerin esikunnassa on edistetty kiireellä aivan vaalikauden lopulla hanketta, joka voisi hyvin sopia seuraavan hallituksen päätösvaltaan.

Presidentin kanslia ja ulkoministeriö tyrmäsivät

– Varmaan on niin, että presidentin kanslia itse pystyy parhaiten vastaamaan, miksi he tavallansa noin näkevät. Meillä on tunnistettu asiantuntijaresurssin lisätarve, ja tämä on ihan laajasti eduskuntapuolueissa jaettu ymmärrys, erityisesti niissä puolueissa, joissa on ollut pääministeripuolueen asema, Haapajärvi sanoo.