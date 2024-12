Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo MTV Uutisten haastattelussa, miten hän on uudessa työssään edistänyt Suomen asioita.

Sanna Marin on pääministeritehtävien jälkeen siirtynyt Tony Blair -instituutin palvelukseen. Tony Blair Institute (TBI) kertoi vuosi sitten nettisivuillaan olevansa ”erittäin iloinen” voidessaan ilmoittaa Suomen entisen pääministerin sen neuvonantajaksi. TBI:n sivuilla kerrottiin, että Marin tulee instituutin mukaan työskentelemään eri puolilla TBI-maita ja neuvomaan poliittisia johtajia heidän uudistusohjelmissaan.

– Puhun aina Suomesta hyvää, kun maailmaa kierrän. Puhetilaisuuksia kertynyt paljon niin kansainvälisistä tehtävistä kuin erilaisista järjestöjen tehtävistä, joiden hallituksissa nykyisin työskentelen. Aina puhun Suomesta hyvää, Marin sanoo.

Hän kuitenkin myöntää olevansa istuvan hallituksen kanssa eri mieltä joistakin politiikan sisältökysymyksistä, mutta pitävänsä Suomen asiaa aktiivisesti esillä.

– Meidän kaikkien tehtävä on pitää huolta siitä, että Suomi olisi tulevaisuudessakin menestynyt maa, johon on hyvä investoida ja jossa on hyvä asua ja jossa ihmisten olisi hyvä elää.

Lue lisää: Näin Tony Blair hehkuttaa Marinia

Marin ei mielellään kommentoi kotimaan politiikkaa ja kertoo pyrkineensä pysymään kotimaan politiikasta ainoastaan maltillisesti äänessä.

– Ehkä sekin aika tulee, kun avaan omalta osaltani tuntoja. Antaa istuvan hallituksen ja oppositiopuoleiden ja eduskunnan tehdä työtänsä.

Marin tapasi entisiä kollegoita

Marin kertoo viettäneensä itsenäisyyspäivää rauhallisissa merkeissä. Hän kertoo palanneensa työmatkalta edellisenä yönä ja viettäneensä päivän ystävien kanssa ennen saapumistaan Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

– On kiitollinen olo siitä, että voin olla Suomessa, suomalaisten kanssa tänä itsenäisyyspäivänä.

Marin kertoo, että hänellä ei vielä ole ehtinyt tulla ikävä suomalaiseen politiikkaan tai pääministeriaikoihin.

– Voi olla, että omasta pääministeriajasta on kulunut sen verran vähän aikaa, ettei ikävä ole vielä tullut.

Entisten kollegoiden kuulumiset kiinnostavat Marinia. Hän kertoo nähneensä entisiä kollegoita alakerrassa ja vaihtaneensa kuulumisia.

– Kyselin totta kai hallituksen istuvalta pääministeriltä ja hallituksen istuvilta ministereiltä, miten hallitustyö on sujunut. Onhan se aina raskasta hallituksessa olla ja kotimaan asioita hoitaa, Marin toteaa.

MTV Uutisille antama haastattelu oli Sanna Marinin ensimmäisen haastattelunsa suomalaiselle medialle puoleentoista vuoteen.