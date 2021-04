Sanna Marin ihmeissään kehysriihi-infon Niinistö-kysymyksestä: "Itselläni ei ole tietoa" – Saarikko säesti tiukasti, "hallitus vastaa itse"

– Hallituksen vaiheet olivat vaikeat, ja sopu on nyt löytynyt. Silti hallituksessa on edelleen viisi hyvin erilaistakin puoluetta, mutta yhteistä matkaa päätettiin jatkaa, sopu on säällinen, ja sitä nyt mielellään täällä esittelemme. Hallitus vastaa itse omista ratkaisuistaan, Saarikko sanoi., Saarikko sanoi.