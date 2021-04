MTV seuraa: Kaatuuko hallitus, syntyykö sopu? Saarikko kertoo keskustelleensa pääministerin kanssa yöllä

Hänen mukaansa kehysriihi on tärkeä neuvottelutilanne, koska sen jälkeen sopimatta jääneitä asioita on vaikea saada enää hallituksen työlistalle.

– Ehkä ulkopuolelta on vaikea ymmärtää miksi tämä puoliväliriihi on niin tärkeä, mutta se mikä täällä linjataan, se voidaan vielä kahden vuoden aikana toteuttaa.

9.10: Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi, että kyseessä on hän on käynyt Säätytalolta poistumisen jälkeen keskusteluja pääministerin kanssa.

– Yön aikana keskustelussa on edetty, kerron niistä eduskuntaryhmälle ja tehdään sitten arvio, hän kertoi ryhmäkokoukseen mennessään.

8.41: Keskustan eduskuntaryhmä on koolla heti aamusta kello yhdeksältä käsittelemässä kehysriiden tilannetta, ja myös muissa ryhmissä on varauduttu kokoontumisiin. MTV Uutiset on paikalla Eduskuntatalolla valmiina kuulemaan eduskuntaryhmän päätöksistä.