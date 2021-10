Samsungin tulos kasvoi 28 prosentilla: Koronapandemia ollut eduksi monille teknologiayhtiöille

Yhtiön mukaan markkinaolosuhteet ovat pysyneet suosillisina muistimarkkinoilla ja tämä on johtanut "vankkaan myyntiin". Samsungin puolijohdeteknologia vastaa yli 60 prosentista yhtiön tuloksesta, vaikka yhtiö on myös esimerkiksi maailman johtava älypuhelinvalmistaja.

Vaikka koronapandemia on kurittanut maailmantaloutta, on vaikea tilanne ollut eduksi monille teknologiayhtiöille. Pandemian myötä etätöiden määrä on lisääntynyt ympäri maailman, mikä on puolestaan lisännyt laitevalmistajien kysyntää.