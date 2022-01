Samsung lupailee hurjaa kasvua voitoissaan – yli 50 prosentin parannus loppuvuonna

Tulos jäi kuitenkin analyytikkojen arvioita pienemmäksi. Markkinoilla Samsungilta oli odotettu keskimäärin 15,2 biljoonan wonin liikevoittoa.Tuloskasvua on siivittänyt muistipiirien vahva kysyntä ja hintakehitys.

– Muistipiirien kallistuminen kolmen perättäisen neljänneksen aikana viime vuoden lokakuuhun asti on kasvattanut Samsungin tulosta, sanoi Park Sung-soon, Cape Investment & Securities -yhtiön analyytikko.

Etätyö ja kotoilu hyödyttävät Samsungia

Koronakriisi on heilutellut maailmantaloutta, mutta monet teknologiayhtiöt ovat hyötyneet. Etätyö on kasvattanut Samsungin piirejä käyttävien laitteiden kysyntää ja myös kodinkoneiden kuten televisioiden ja pesukoneiden kysyntää. Analyytikot arvioivat myös, että vuodenlopun juhlakausi on ollut Samsungille tuottoisa.