Samsung odottaa huhti-kesäkuun tuloksen sukeltavan, muistipiirien kysyntä yhä heikkoa

Korealaisyhtiö ennakoi tiedotteessaan, että toisen vuosineljänneksen tulos putoaa noin 5,6 miljardiin dollariin eli noin viiteen miljardiin euroon. Laskua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta on 56 prosenttia.

Samsung on maailman johtavia älypuhelinten ja muistipiirien valmistajia. Muistipiirejä käytetään muun muassa älypuhelimissa, tietokoneissa ja palvelimissa.

Viime vuosina ennätystuloksia takonut yhtiö joutuu nykyisin kamppailemaan markkinaosuuksistaan kovenevan kilpailun takia. Muistipiirien globaali tarjonta on kasvanut, mikä on laskenut niiden hintoja ja heikentänyt Samsungin tuotteiden kysyntää. Myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on nakertanut korealaisyhtiön tuloskuntoa.