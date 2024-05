Sami Välimäki aloitti pirteästi kauden toisen majorin – yhdysvaltalaistähti löi ennätykset uusiksi

Avauspäivänä säväytti ennakkosuosikkeihin lukeutuva Yhdysvaltain Xander Schauffele . Hän pelasi avauskierroksen 62 lyönnillä eli tulokseen -9, joka on Valhallan uusi kenttäennätys ja PGA-mestaruusturnauksen kierrosennätys. Samalla tulos sivuaa major-turnausten kierrosennätystä.

Ennen tätä 62 lyönnin kierros oli nähty majoreissa vain kolmesti. Edellisen kerran tämä tapahtui viime kesänä US Openissa, ja asialla oli silloinkin Schauffele. 30-vuotias yhdysvaltalainen on täten siis ainoa pelaaja, joka on onnistunut 62 lyönnin major-kierroksessa kahdesti.