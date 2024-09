Sami Uotila räväytti ja esitteli yllättävän taidon nuoruudestaan: "Jostain sieltä 40 vuoden takaa piti kaivaa"

Sami Uotilan ja Claudia Ketosen tanssi oli quickstep. Sen taustamusiikkina oli The Dancelife Orchestran I`ll be there for you, joka tunnetaan Frendit-sarjan ikonisena tunnuskappaleena. Uotila kertoi ennen tanssia nähdyllä insertillä haaveilevansa siitä, että saisi viettää lopun elämäänsä ystäviensä ympäröimänä.